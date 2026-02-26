В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы оборонного предприятия

В Московской области завершено расследование дела о подготовке теракта против директора оборонного завода. По данным следствия, восемь человек, включая троих подростков, выполняли задание украинских спецслужб и планировали взорвать автомобиль руководителя предприятия, за что им обещали не менее миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Все фигуранты дела являются жителями трех разных регионов страны. Им предъявлены обвинения не только в подготовке теракта, но и в незаконном изготовлении взрывчатки и взрывных устройств. По версии следствия, преступление готовилось еще в декабре прошлого года в подмосковной Коломне.
Злоумышленники собственноручно изготовили бомбу и пытались заложить ее под машину руководителя оборонного предприятия. Оперативники УФСБ по Москве и области сработали на опережение и задержали двоих подозреваемых прямо в тот момент, когда они устанавливали взрывное устройство.
В ведомстве отметили, что теракт удалось предотвратить, однако в случае взрыва могли пострадать и случайные прохожие, находившиеся рядом. Сейчас все детали этого преступления установлены, а роли каждого из восьми участников четко определены следствием.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили еще одну подобную диверсию на военном аэродроме в Краснодарском крае. Там был задержан 39-летний россиянин, который по заданию Киева собирался поджечь военный самолет.