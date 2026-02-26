В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы оборонного предприятия

В Московской области завершено расследование дела о подготовке теракта против директора оборонного завода. По данным следствия, восемь человек, включая троих подростков, выполняли задание украинских спецслужб и планировали взорвать автомобиль руководителя предприятия, за что им обещали не менее миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.