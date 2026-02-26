Экс-преподавателя техникума в Екатеринбурге будут судить за взятки от студентов

По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый, занимавший в то время должность преподавателя, систематически и незаконно получал от студентов деньги за подготовку выпускных квалификационных работ и за обеспечение допуска к экзаменам. Общая сумма полученных средств составила 180 тыс. руб.