Мужчина едва не погиб под ледяной глыбой с крыши под Волгоградом

В Волгоградской области в городе Камышине мужчина буквально чудом избежал серьезных травм, а возможно, и гибели, когда на тротуар прямо перед ним обрушилась огромная глыба льда и снега с крыши дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Этот момент зафиксировал видеорегистратор.
На кадрах видно, как мужчина спокойно идет по тротуару мимо жилого дома. Внезапно, буквально в нескольких метрах перед ним, с крыши срывается массивная глыба.
Подобные инциденты, к сожалению, не редкость для Волгограда и Волгоградской области в период резких перепадов температур. Днем солнце растапливает снег на крышах, а ночью вода замерзает, превращаясь в тяжелые и опасные наросты.
В социальных сетях жители активно обсуждают случившееся. Многие пишут, что управляющие компании слишком медленно реагируют на опасность, не убирают снег и сосульки с крыш своевременно. Люди призывают друг друга к предельной осторожности и просят коммунальные службы принять срочные меры, чтобы предотвратить настоящую беду.