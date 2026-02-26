В покушении на главу оборонного завода под Москвой обвинили 8 человек

По версии следствия, все они действовали по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере не менее 1 млн руб. В декабре 2024 года в Коломне фигуранты пытались заложить изготовленное ими взрывное устройство под днище автомобиля главы оборонного предприятия. В тот момент сотрудники управлений ФСБ по Москве и Подмосковью задержали двоих обвиняемых с поличным, предотвратив подрыв.