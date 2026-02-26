В покушении на главу оборонного завода под Москвой обвинили 8 человек

По версии следствия, все они действовали по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере не менее 1 млн руб. В декабре 2024 года в Коломне фигуранты пытались заложить изготовленное ими взрывное устройство под днище автомобиля главы оборонного предприятия. В тот момент сотрудники управлений ФСБ по Москве и Подмосковью задержали двоих обвиняемых с поличным, предотвратив подрыв.
СК уточнил, что фигурантов в зависимости от роли и степени участия обвиняют в «покушении на теракт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 Уголовного кодекса).
К настоящему моменту расследование дела завершено, следствие собрало достаточную доказательную базу и направило 23-томное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Весной 2024 года ТАСС, Mash и Baza сообщали, что 28-летний москвич бросил «коктейль Молотова» в дом генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) с целью поджога по указанию мошенников. На нападавшего завели дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК).
На допросе мужчина рассказал, что мошенники, представившись полицейскими и сотрудниками ЦБ, заявили об аресте его счетов, а для снятия ареста потребовали поджечь дом, где якобы находились те, кто торгует оружием для Украины.