Подростка подозревают в убийстве собственного отца в Ленобласти

Несовершеннолетнего планируется заключить под стражу.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурантом стал 15-летний подросток, который подозревается в убийстве собственного отца.

По информации пресс-службы местного Следкома, убийство произошло в бане на дачном участке в поселке Кротово (Приозерский район). Сын с отцом начали ссориться, в какой-то момент ребенок схватился за нож и ударил им родственника в шею.

Мужчина скончался на месте происшествия. Подростка задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Подозреваемого в убийстве планируются заключить под стражу. Этот вопрос будет решаться в суде. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства, при которых случилось происшествие.