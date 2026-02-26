Подростка подозревают в убийстве собственного отца в Ленобласти

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурантом стал 15-летний подросток, который подозревается в убийстве собственного отца.
По информации пресс-службы местного Следкома, убийство произошло в бане на дачном участке в поселке Кротово (Приозерский район). Сын с отцом начали ссориться, в какой-то момент ребенок схватился за нож и ударил им родственника в шею.
Мужчина скончался на месте происшествия. Подростка задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Подозреваемого в убийстве планируются заключить под стражу. Этот вопрос будет решаться в суде. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства, при которых случилось происшествие.