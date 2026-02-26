В Кореновске экс-директор теплоснабжения обвиняется в краже участка на 4,7 млн

Следствие установило, что в 2023 году бывший директор компании передала своей знакомой земельный участок площадью 35,7 тыс. кв. м в Кореновске. Сделка была оформлена как купля-продажа, однако деньги на счета организации не поступили. Экспертиза показала, что рыночная стоимость участка на момент отчуждения превышала 4,7 млн руб.