Не имей 100 рублей, а имей нормальных друзей: в Кашкадарье «хитрый план» обернулся уголовным делом

Один из молодых людей приобрёл дорогой мобильный телефон. Новинка так понравилась его другу, что тот решил любой ценой заполучить гаджет. Купить такую модель он не мог, поэтому придумал, как ему показалось, «гениальный» план.
14 февраля примерно в 00:38 в дежурную часть ОВД Чиракчинского района поступило сообщение о разбойном нападении. Заявитель сообщил, что неизвестные насильно посадили его знакомого в автомобиль, избили и отобрали у него дорогой телефон.
На место немедленно выехала оперативно-следственная группа. Однако в ходе проверки выяснилось, что никакого нападения не было.
Как оказалось, трое друзей отдыхали в кафе. В какой-то момент парень попросил у знакомого телефон «позвонить» и вышел на улицу. Но вместо звонка он спрятал устройство под кирпичом в недостроенном здании.
После этого он нанёс себе лёгкие повреждения, порвал одежду, вернулся к друзьям и сообщил, что его якобы избили неизвестные и похитили телефон. Более того, он убедил товарища позвонить в 102 и заявить о разбое.
Правоохранители быстро установили все обстоятельства и раскрыли ложность сообщения.
Сам молодой человек позже признался: «Я положил телефон под кирпич возле старого здания у дороги. Потом вернулся, позвал друзей и сказал, что меня якобы посадили в машину, избили и увезли. Сожалею о содеянном. Прошу прощения у своего народа, у президента и у родителей. Такое больше не повторится».
Его друг рассказал, что поверил в историю и сам позвонил в 102, не подозревая, что всё это — инсценировка.
Теперь вместо желанного дорогого смартфона инициатор «схемы» рискует получить уголовное дело как минимум за ложное сообщение о преступлении. А возможно, и за кражу.
История получилась поучительной. Иногда желание обладать чужой вещью приводит не к новому гаджету, а к серьёзным проблемам с законом.