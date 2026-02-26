Жуткое ДТП на Ферганской кольцевой: под колёсами грузовика погиб 9-летний ребёнок

На видеозаписи заметно, что грузовик пересекает перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и на довольно высокой скорости. И здесь важно сказать прямо: жёлтый — это не «успеть проскочить», а сигнал к остановке. Лучше притормозить и подождать несколько секунд, чем потом жить с последствиями.