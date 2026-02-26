Жуткое ДТП на Ферганской кольцевой: под колёсами грузовика погиб 9-летний ребёнок

Как сообщили правоохранительные органы, трагедия произошла 24 февраля в 15:56 на 103-м километре Ферганской кольцевой дороги, проходящей через территорию махалли «Эски Марказ» Балыкчинского района.
24-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «ЗиЛ-130», совершил наезд на 9-летнего пешехода. По предварительным данным, ребёнок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход перед движущимся транспортом. После наезда водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем Cobalt, который стоял на перекрёстке.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в больнице от полученных травм.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.
На видеозаписи заметно, что грузовик пересекает перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и на довольно высокой скорости. И здесь важно сказать прямо: жёлтый — это не «успеть проскочить», а сигнал к остановке. Лучше притормозить и подождать несколько секунд, чем потом жить с последствиями.
Но и родителям стоит в очередной раз напомнить детям простое правило: даже на «зебре» нельзя выбегать на дорогу. Нужно остановиться, убедиться, что водитель видит пешехода и снижает скорость, и только после этого переходить проезжую часть.
Эта трагедия — страшное напоминание о том, что на дороге не бывает мелочей. Ошибка длится секунду. Последствия — навсегда.