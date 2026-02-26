Взрыв газа в Коканде: возбуждено уголовное дело после гибели 19-летнего жителя

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 февраля). Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Коканде, в результате которого погиб человек. Это уже второй подобный случай за последние несколько недель, что вновь поднимает вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах.