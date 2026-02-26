Ричмонд
Взрыв газа в Коканде: возбуждено уголовное дело после гибели 19-летнего жителя

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 февраля). Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Коканде, в результате которого погиб человек. Это уже второй подобный случай за последние несколько недель, что вновь поднимает вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Следственном департаменте, дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса — нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека.

По данным правоохранителей, погиб 19-летний житель дома. Молодой человек получил тяжёлые телесные повреждения в результате обрушения бетонной плиты и скончался на месте происшествия.

Создана следственно-оперативная группа. Ей предстоит установить точную причину трагедии и определить, кто несёт ответственность за произошедшее.

В большинстве подобных случаев причиной становится либо утечка газа, либо резкие отключения и последующая подача газа. У многих жителей страны газовые котлы не оснащены системами автоматического перекрытия подачи топлива. Аналогичная ситуация и с газовыми плитами, которые некоторые оставляют включёнными на ночь для обогрева помещений.

В случае отключения газа и его последующего внезапного возобновления происходит накопление газа в помещении, что при наличии искры может привести к взрыву. Именно такие сценарии нередко становятся причиной разрушений и человеческих жертв.

К сожалению, это не первый трагический инцидент такого рода — и, судя по текущей ситуации, далеко не последний. Будут ли приняты системные меры, чтобы подобные трагедии перестали повторяться?