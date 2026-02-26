Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе

Прокурорская проверка показала, что мужчина регулярно унижал и оскорблял детей грубой речью, пренебрегал их здоровьем, эмоциональным состоянием и нравственным воспитанием. Часто в вечернее и ночное время он провоцировал ссоры, мешая детям отдыхать и готовиться к учебе. Кроме того, он принуждал несовершеннолетних употреблять алкоголь.