Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе

Прокурорская проверка показала, что мужчина регулярно унижал и оскорблял детей грубой речью, пренебрегал их здоровьем, эмоциональным состоянием и нравственным воспитанием. Часто в вечернее и ночное время он провоцировал ссоры, мешая детям отдыхать и готовиться к учебе. Кроме того, он принуждал несовершеннолетних употреблять алкоголь.
Также установлено, что отец неоднократно ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, перевозя детей, и подвергая их жизни серьезной угрозе. Дело расследуется по статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и находится под особым контролем прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что в городе Кстово Нижегородской области отец пятерых детей получил реальный срок за неуплату алиментов.