В Минске подросток от чужого имени отправил ложное сообщение про готовящийся взрыв на станции метро

В Минске подросток послал сообщение о подготовке взрыва в метро под чужим именем. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Фрунзенского района.
17-летний житель Минска интересовался темой ложного минирования, состоял в соответствующих группах в интернете. В сентябре 2025 года администратор одного из подобных сообществе попросил его оказать содействие в съемке.
Минчанин ответил и написал, в каком именно городе находится. Кроме того, он предложил отправить сообщение про якобы готовящийся взрыв на станции метро «Кунцевщина» от имени своего знакомого. Сообщение он отправил на электронную почту минского метрополитена.
Фигуранта вычислили, в отношении него завели уголовное дело. Заместитель прокурора Фрунзенского района Даниил Тарима уточнил, что обвиняемый учится на втором курсе одного из колледжей столицы. Ему было предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по части 2 статьи 340 Уголовного кодекса.
Заместитель прокурора сообщил, что несовершеннолетний признал полностью вину, раскаялся в содеянном.
