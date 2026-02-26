В лесу рядом с немецким городом Эссен нашли человеческие кости

В южной части города Эссен в лесном массиве обнаружили человеческие кости, включая череп. Об этом сообщает WDR со ссылкой на представителя полиции.
На месте работают следователи и эксперты-криминалисты. Местный житель, выполнявший служебные обязанности в лесу, наткнулся на останки, после чего вызвал полицию.
«Вблизи находки также обнаружили предметы одежды, но пока неясно, относятся ли они к найденному телу», — отметили в полиции.
Определить личность умершего, его пол и причину смерти пока не удалось. Участок леса, где была сделана шокирующая находка, расположен недалеко от жилого района и озера Балденейзе.
Полиция создала специальную группу для расследования, а эксперты завершили первоначальную работу на месте — среди прочего были использованы служебные собаки, обученные находить человеческие останки.