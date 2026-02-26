Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесу рядом с немецким городом Эссен нашли человеческие кости

В лесу на юге немецкого города Эссена обнаружены части человеческого тела.

Источник: Аргументы и факты

В южной части города Эссен в лесном массиве обнаружили человеческие кости, включая череп. Об этом сообщает WDR со ссылкой на представителя полиции.

На месте работают следователи и эксперты-криминалисты. Местный житель, выполнявший служебные обязанности в лесу, наткнулся на останки, после чего вызвал полицию.

«Вблизи находки также обнаружили предметы одежды, но пока неясно, относятся ли они к найденному телу», — отметили в полиции.

Определить личность умершего, его пол и причину смерти пока не удалось. Участок леса, где была сделана шокирующая находка, расположен недалеко от жилого района и озера Балденейзе.

Полиция создала специальную группу для расследования, а эксперты завершили первоначальную работу на месте — среди прочего были использованы служебные собаки, обученные находить человеческие останки.