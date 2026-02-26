Ричмонд
Суд защитил россиянку, которую хотели лишить квартиры по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону покупательницы квартиры, которую бывшая владелица хотела оставить без нее, утверждая, что продала жилье под влиянием мошенников.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве защитил покупательницу квартиры, которую бывшая владелица хотела оставить без этого жилья по «схеме Долиной». Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Случай с продажей квартиры — однокомнатное жилье площадью чуть больше 35 квадратных метров — произошел в 2023 году. Продавцом выступила пенсионерка.

Согласно материалам суда, сделка купли-продажи прошла благополучно, продавец заверила у нотариуса заявление, подтверждающие, что она действовала не под влиянием мошенников. Через некоторое время женщина обратилась в полицию, сообщив, что перевела вырученные за недвижимость деньги мошенникам, и прокурор через суд потребовал признать сделку недействительной и вернуть квартиру продавцу.

В иске указывалось, что женщина не собиралась продавать квартиру и сделала это, «находясь под влиянием мошенников» и считая, что таким образом «помогает полиции в поимке преступников».

Суд заявил, что «не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе». В действиях пенсионерки при продаже недвижимости не выявили непоследовательности и противоречий, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она не страдает психическими расстройствами.

В итоге, в этом месяце суд оставил исковые требования о признании договора купли-продажи недействительным без удовлетворения.

Напомним, что ситуация с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной развернулась в прошлом году. Она продала жилье девушке Полине Лурье, а затем заявила, что пошла на сделку под влиянием мошенников. Шел судебный процесс, в ходе которого суд сначала встал на сторону артистки, но в итоге признал собственницей недвижимости Лурье.