Суд защитил россиянку, которую хотели лишить квартиры по «схеме Долиной»

Суд в Москве защитил покупательницу квартиры, которую бывшая владелица хотела оставить без этого жилья по «схеме Долиной». Об этом свидетельствуют судебные материалы.
Случай с продажей квартиры — однокомнатное жилье площадью чуть больше 35 квадратных метров — произошел в 2023 году. Продавцом выступила пенсионерка.
Согласно материалам суда, сделка купли-продажи прошла благополучно, продавец заверила у нотариуса заявление, подтверждающие, что она действовала не под влиянием мошенников. Через некоторое время женщина обратилась в полицию, сообщив, что перевела вырученные за недвижимость деньги мошенникам, и прокурор через суд потребовал признать сделку недействительной и вернуть квартиру продавцу.
В иске указывалось, что женщина не собиралась продавать квартиру и сделала это, «находясь под влиянием мошенников» и считая, что таким образом «помогает полиции в поимке преступников».
Суд заявил, что «не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе». В действиях пенсионерки при продаже недвижимости не выявили непоследовательности и противоречий, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она не страдает психическими расстройствами.
В итоге, в этом месяце суд оставил исковые требования о признании договора купли-продажи недействительным без удовлетворения.
Напомним, что ситуация с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной развернулась в прошлом году. Она продала жилье девушке Полине Лурье, а затем заявила, что пошла на сделку под влиянием мошенников. Шел судебный процесс, в ходе которого суд сначала встал на сторону артистки, но в итоге признал собственницей недвижимости Лурье.