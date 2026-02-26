Суд защитил россиянку, которую хотели лишить квартиры по «схеме Долиной»

Суд заявил, что «не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе». В действиях пенсионерки при продаже недвижимости не выявили непоследовательности и противоречий, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она не страдает психическими расстройствами.