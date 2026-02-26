В Ростовской области рассмотрят дело о контрабанде бука на 19 млн рублей

В Аксайском районном суде Ростовской области рассмотрят дело иностранца, подозреваемого в контрабанде лесоматериалов из бука на 19 млн рублей. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
Обвинительное заключение по делу о нелегальном ввозе стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) в отношении 41-летнего мужчины утвердили в Краснодарском крае.
По версии следствия, нарушитель не подтверждал легальность происхождения своего товара, но все равно перемещал его через границу Евразийского экономического союза. Для этого он использовал фиктивные договоры.
Добавим, по статье о контрабанде ресурсов подсудимому грозят штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.