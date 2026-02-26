19-летнего владельца SIM-фермы мошенников задержали в Нижнем Новгороде

Парень начал свою деятельность в конце сентября 2025 года. Для этого он специально снял квартиру, которая быстро превратилась в технический узел. Во время обыска оперативники нашли там четыре устройства для пропуска трафика, также изъяли свыше 550 SIM-карт разных операторов, несколько мобильных телефонов, ноутбук и роутер.
Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» (ч.3 ст. 274.3 УК РФ). На время следствия фигурант отправлен под арест.