19-летнего владельца SIM-фермы мошенников задержали в Нижнем Новгороде

Безработный юноша прятал в съемной квартире оборудование и 550 сим-карт.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью вместе с сотрудниками ФСБ задержали 19-летнего приезжего из Еврейской автономной области. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, безработный юноша обеспечивал работу техники для дистанционных преступников.

Парень начал свою деятельность в конце сентября 2025 года. Для этого он специально снял квартиру, которая быстро превратилась в технический узел. Во время обыска оперативники нашли там четыре устройства для пропуска трафика, также изъяли свыше 550 SIM-карт разных операторов, несколько мобильных телефонов, ноутбук и роутер.

Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» (ч.3 ст. 274.3 УК РФ). На время следствия фигурант отправлен под арест.