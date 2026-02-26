В Омске мужчина нашёл и присвоил 400 тысяч рублей из потерянной борсетки

Появились подробности дела о потерянном портмоне, в котором лежали 400 тысяч рублей. В полицию обратился 55-летний омич, работающий капитаном-механиком на судне. Он сообщил, что в районе улицы Бульварной обронил борсетку с документами и более чем 400 тысячами рублей. Когда мужчина вернулся на предполагаемое место пропажи, сумки уже не было.