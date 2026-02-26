В Омске мужчина нашёл и присвоил 400 тысяч рублей из потерянной борсетки

Появились подробности дела о потерянном портмоне, в котором лежали 400 тысяч рублей. В полицию обратился 55-летний омич, работающий капитаном-механиком на судне. Он сообщил, что в районе улицы Бульварной обронил борсетку с документами и более чем 400 тысячами рублей. Когда мужчина вернулся на предполагаемое место пропажи, сумки уже не было.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. По версии следствия, он нашёл борсетку возле автозаправки, дома изучил ее содержимое и решил оставить деньги себе. Документы мужчина подкинул к подъезду дома, указанного в справке о временной регистрации потерпевшего.
Похищенные деньги и борсетка возвращены владельцу.
Следователь отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску завершил расследование. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска.