Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая женщина сгорела в летней кухне под Волгоградом

Пожар унес жизнь 85-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 февраля в поселке Большевик Еланского района Волгоградской области произошла трагедия. В 5 часов утра вспыхнул пожар, который унес жизнь 85-летней женщины, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Огонь охватил летнюю кухню размером 6 на 4 метра, полностью уничтожив постройку.

Спасатели Главного управления МЧС по Волгоградской области оперативно прибыли на место происшествия. Им потребовался примерно час, чтобы полностью справиться с огнем и предотвратить его дальнейшее распространение. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти пожилую хозяйку не удалось. Она погибла в огне.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит установить точную причину возгорания.