Пожилая женщина сгорела в летней кухне под Волгоградом

Утром 26 февраля в поселке Большевик Еланского района Волгоградской области произошла трагедия. В 5 часов утра вспыхнул пожар, который унес жизнь 85-летней женщины, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Огонь охватил летнюю кухню размером 6 на 4 метра, полностью уничтожив постройку.
Спасатели Главного управления МЧС по Волгоградской области оперативно прибыли на место происшествия. Им потребовался примерно час, чтобы полностью справиться с огнем и предотвратить его дальнейшее распространение. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти пожилую хозяйку не удалось. Она погибла в огне.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит установить точную причину возгорания.