В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам

Жительница Ленинского округа Иркутска обратилась в полицию и рассказала, что в маршрутном автобусе у нее похитили 3 миллиона рублей. Оперативники выяснили, что незадолго до кражи потерпевшая, доверившись звонку лжесотрудника спецслужб, лишилась шести миллионов рублей. Мошенники убедили женщину передать сбережения «для сохранности» курьеру. Еще три миллиона рублей она сняла со счета и под влиянием аферистов направилась к ближайшему банкомату, чтобы перевести их «на безопасный счет».
«В переполненном автобусе неизвестный похитил у нее наличные… Сыщики и следователи задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска», — говорится в сообщении.
В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили часть похищенных денег — свыше одного миллиона рублей. Оставшиеся средства он успел потратить на личные нужды.
Найденные сбережения вернули пострадавшей. Таким образом, общая сумма ущерба составила почти восемь миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве.