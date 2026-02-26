В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам

Жительница Ленинского округа Иркутска обратилась в полицию и рассказала, что в маршрутном автобусе у нее похитили 3 миллиона рублей. Оперативники выяснили, что незадолго до кражи потерпевшая, доверившись звонку лжесотрудника спецслужб, лишилась шести миллионов рублей. Мошенники убедили женщину передать сбережения «для сохранности» курьеру. Еще три миллиона рублей она сняла со счета и под влиянием аферистов направилась к ближайшему банкомату, чтобы перевести их «на безопасный счет».