Жертвам кибермошенников из Нижнего Новгорода вернули 50 млн рублей

Нижегородцам, которые стали жертвами кибермошенников, вернули 50 млн рублей. При этом общая сумма похищенных в 2025 году средств составила 2 млрд рублей. Об этом на заседании гордумы сообщил начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов.
Как стало известно, в прошлом году полицейским удалось задержать более 300 человек, причастных к киберпреступлениям. По 350 абонентским номерам, задействованным для перевода средств, были приостановлены услуги связи. Также пришлось арестовать 140 счетов.
В данный момент в областном центре возбуждено 62 уголовных дела по факту дропперства.
Ранее мы писали, что за прошедшую неделю жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 61 млн рублей. Чаще всего аферисты связывались с нижегородцами под видом службы безопасности банка.