Жертвам кибермошенников из Нижнего Новгорода вернули 50 млн рублей

Ущерб превышает 2 млрд рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам, которые стали жертвами кибермошенников, вернули 50 млн рублей. При этом общая сумма похищенных в 2025 году средств составила 2 млрд рублей. Об этом на заседании гордумы сообщил начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов.

Как стало известно, в прошлом году полицейским удалось задержать более 300 человек, причастных к киберпреступлениям. По 350 абонентским номерам, задействованным для перевода средств, были приостановлены услуги связи. Также пришлось арестовать 140 счетов.

В данный момент в областном центре возбуждено 62 уголовных дела по факту дропперства.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 61 млн рублей. Чаще всего аферисты связывались с нижегородцами под видом службы безопасности банка.