Военный суд вынес приговор за поджог электроподстанции

Балтийский флотский военный суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге электрической подстанции, который квалифицирован как диверсия, совершенная в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба суда.