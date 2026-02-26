Девочка в Сморгони хотела прогулять школу и попала в реанимацию

По данным ГКСЭ, 14-летний ребенок был доставлен в местную ЦРБ с диагнозом медикаментозное отравление.
«Установлено, что, будучи дома, потерпевшая выпила более 20 таблеток парацетамола. Почувствовав тошноту и головокружение, сообщила о своем самочувствии матери, которая незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь», — сказали в комитете.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что у девочки наступило отравление с развитием острого токсического гепатита и печеночной энцефалопатии легкой степени.
При этом сама она правоохранителям пояснила, что причиной такого ее поступка было желание прогулять школу, чтобы не писать контрольную.
В комитете отметили, что для прогульщицы история закончилась благополучно — после оказания помощи ее выписали из больницы.
В ГКСЭ напомнили, что во избежание бытовых отравлений и несчастных случаев, нужно хранить медпрепараты в не доступном для детей месте.