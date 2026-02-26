Ричмонд
Девочка в Сморгони хотела прогулять школу и попала в реанимацию

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Девочка-подросток попала в реанимацию в Сморгони после того, как выпила 20 таблеток парацетамола, чтобы прогулять школу, сообщили в Государственном комитете судебно-медицинских экспертиз.

Источник: Sputnik.by

По данным ГКСЭ, 14-летний ребенок был доставлен в местную ЦРБ с диагнозом медикаментозное отравление.

«Установлено, что, будучи дома, потерпевшая выпила более 20 таблеток парацетамола. Почувствовав тошноту и головокружение, сообщила о своем самочувствии матери, которая незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь», — сказали в комитете.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у девочки наступило отравление с развитием острого токсического гепатита и печеночной энцефалопатии легкой степени.

При этом сама она правоохранителям пояснила, что причиной такого ее поступка было желание прогулять школу, чтобы не писать контрольную.

В комитете отметили, что для прогульщицы история закончилась благополучно — после оказания помощи ее выписали из больницы.

В ГКСЭ напомнили, что во избежание бытовых отравлений и несчастных случаев, нужно хранить медпрепараты в не доступном для детей месте.