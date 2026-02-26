В Кургане ФСБ пресекла контрабанду двигателей для вооруженной техники

В Курганской области предотвращена незаконная попытка контрабанды двигателей, пригодных для создания вооруженной техники. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, уголовное дело заведено на жителя Подмосковья, пытавшегося переместить через границу изделия двойного назначения.
По информации ведомства, Тюменская таможня Уральского таможенного управления возбудила уголовное дело по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).
Установлено, что глава одной из столичных коммерческих структур через посредника закупил в Кургане девять дизельных двигателей для их дальнейшей переправки в Казахстан. На международном автомобильном пункте пропуска «Петухово» данная продукция была задержана, так как на нее отсутствовали необходимые разрешительные документы. За совершение данного преступления обвиняемому грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
Согласно экспертной оценке, данные двигатели по своим техническим параметрам классифицируются как оборудование, которое может быть использовано при создании вооруженной или военной техники. Однако предприниматель не получил лицензию на экспорт такой продукции, а при таможенном декларировании предоставил заведомо ложные сведения, утаив тот факт, что груз подлежит обязательному экспортному контролю.
Ранее жителя Южного Урала заподозрили в контрабанде радиоактивных веществ.