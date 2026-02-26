В Кургане ФСБ пресекла контрабанду двигателей для вооруженной техники

Установлено, что глава одной из столичных коммерческих структур через посредника закупил в Кургане девять дизельных двигателей для их дальнейшей переправки в Казахстан. На международном автомобильном пункте пропуска «Петухово» данная продукция была задержана, так как на нее отсутствовали необходимые разрешительные документы. За совершение данного преступления обвиняемому грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.