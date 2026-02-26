Ричмонд
Должник из Башкирии пытался ограбить банк, но помешала сигнализация

Житель Башкирии месяц готовился к взлому банкомата, но сработала сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего жителя Белокатайского района, который пытался взломать банкомат.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, больше месяца мужчина изучал в интернете устройство денежных автоматов, приобрел гвоздодер и выбрал ближайший к дому банк. Ночью, дождавшись, когда семья уснет, он приехал к отделению на своей машине, переоделся в камуфляж и попытался вскрыть аппарат. Однако успел повредить лишь небольшую часть, так как сработала сигнализация. Испугавшись, мужчина вернулся домой, спрятал инструменты и на другой машине уехал в Уфу.

Полицейские быстро установили личность грабителя. Задержанный объяснил свой поступок крупными долгами. В отношении него уже возбудили уголовное дело.