Должник из Башкирии пытался ограбить банк, но помешала сигнализация

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, больше месяца мужчина изучал в интернете устройство денежных автоматов, приобрел гвоздодер и выбрал ближайший к дому банк. Ночью, дождавшись, когда семья уснет, он приехал к отделению на своей машине, переоделся в камуфляж и попытался вскрыть аппарат. Однако успел повредить лишь небольшую часть, так как сработала сигнализация. Испугавшись, мужчина вернулся домой, спрятал инструменты и на другой машине уехал в Уфу.