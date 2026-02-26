Сверхскоростного серийного вора задержали в Нижнем Новгороде

От действий сверхскоростного вора пострадали более десяти предпринимателей — владельцы кафе, зоомагазинов и других торговых объектов. Преступник разбивал входные двери и похищал ценности, которые попадались ему на глаза. Его добычей становились деньги и техника, в том числе мобильные телефоны.