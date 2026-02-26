Сверхскоростного серийного вора задержали в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские задержали магазинного вора, который совершал преступления за считанные минуты. Злоумышленник проникал в торговые точки, быстро забирал имущество и скрывался в неизвестном направлении до приезда сотрудников ЧОП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
От действий сверхскоростного вора пострадали более десяти предпринимателей — владельцы кафе, зоомагазинов и других торговых объектов. Преступник разбивал входные двери и похищал ценности, которые попадались ему на глаза. Его добычей становились деньги и техника, в том числе мобильные телефоны.
В ходе оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 29-летний житель областного центра. Он рассказал, что знал об оперативном прибытии сотрудников ЧОП, поэтому старался действовать быстро. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, часть сотовых телефонов выбросил, остальное имущество отнес в ломбард.
В полиции завели 12 уголовных дел в отношении сверхскоростного вора. Ещё по четырём случаям правоохранители проводят проверки. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.