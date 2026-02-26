В Анапе заблокировали сайт реабилитационного центра по решению суда

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Судебное заседание состоялось по иску о признании интернет-контента запрещенным к распространению в России. В ходе разбирательства установили, что в сети функционировал ресурс с данными об услугах центра «Академия свободы».
По решению суда организации запретили заниматься медицинской деятельностью и социальной реабилитацией людей с наркотической, алкогольной, игровой зависимостями и другими отклонениями в здоровье. Также центру нельзя предоставлять услуги круглосуточного пребывания граждан и вести коммерческую или благотворительную работу.
Информацию на сайте признали запрещенной к распространению на территории страны. Решение станет основанием для внесения ресурса в единую автоматизированную систему идентификации сайтов с запрещенным контентом.
Копию постановления направили в региональное управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу.