В Анапе заблокировали сайт реабилитационного центра по решению суда

Анапский городской суд запретил распространение информации о реабилитационном центре «Академия свободы», которому ранее было запрещено оказывать медицинские и социальные услуги.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судебное заседание состоялось по иску о признании интернет-контента запрещенным к распространению в России. В ходе разбирательства установили, что в сети функционировал ресурс с данными об услугах центра «Академия свободы».

По решению суда организации запретили заниматься медицинской деятельностью и социальной реабилитацией людей с наркотической, алкогольной, игровой зависимостями и другими отклонениями в здоровье. Также центру нельзя предоставлять услуги круглосуточного пребывания граждан и вести коммерческую или благотворительную работу.

Информацию на сайте признали запрещенной к распространению на территории страны. Решение станет основанием для внесения ресурса в единую автоматизированную систему идентификации сайтов с запрещенным контентом.

Копию постановления направили в региональное управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу.