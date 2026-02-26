Новая схема мошенничества с домовыми чатами распространяется в Приморье

В мошенническом сообщении, призывающем менять мессенджер, говорится, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку. Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат, а открывает вредоносный чат-бот, который под предлогом «подтверждения участия» запрашивает номер телефона и код из SMS. После передачи кода злоумышленники получают доступ к аккаунту и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива — сотрудников, соседей, родителей детсадовцев и школьников и т. д. Запрос кода должен насторожить пользователя — это прямой сигнал о попытках реализовать мошенническую схему.