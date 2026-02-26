Ричмонд
Новая схема мошенничества с домовыми чатами распространяется в Приморье

Приморцев предупреждают о распространяющейся схеме мошенничества с переводом чатов с большим количеством участников в национальный мессенджер «Мах», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В домовых, рабочих, учебных и других локальных чатах публикуют якобы официальное сообщение о переводе чата в отечественный мессенджер. Как правило, недоумения у пользователей это не вызывает: сейчас многие чаты и каналы действительно переводят в «Мах», включая группы различных министерств и ведомств, муниципальных администраций, правительств, губернаторов, бюджетных образовательных организаций и т. д.

Кампания по переводу домовых чатов в «Мах» носит практически централизованный характер. Правительство Приморского края недавно отчиталось, что к 25 февраля 2026 года уже 111 управляющих компаний и ТСЖ создали чаты в национальном мессенджере, в них состоят около 100 тысяч приморцев.

В мошенническом сообщении, призывающем менять мессенджер, говорится, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку. Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат, а открывает вредоносный чат-бот, который под предлогом «подтверждения участия» запрашивает номер телефона и код из SMS. После передачи кода злоумышленники получают доступ к аккаунту и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива — сотрудников, соседей, родителей детсадовцев и школьников и т. д. Запрос кода должен насторожить пользователя — это прямой сигнал о попытках реализовать мошенническую схему.

Официально присоединиться к домовому чату в «Махе» можно тремя способами — через портал или мобильное приложение «Госуслуги» (ссылку на чат можно найти в разделе «Дом»), а также через личное обращение в управляющую организацию, которая пришлёт жильцу ссылку на чат.