Новая схема мошенничества с домовыми чатами распространяется в Приморье

В домовых, рабочих, учебных и других локальных чатах публикуют якобы официальное сообщение о переводе чата в отечественный мессенджер. Как правило, недоумения у пользователей это не вызывает: сейчас многие чаты и каналы действительно переводят в «Мах», включая группы различных министерств и ведомств, муниципальных администраций, правительств, губернаторов, бюджетных образовательных организаций
Кампания по переводу домовых чатов в «Мах» носит практически централизованный характер. Правительство Приморского края недавно отчиталось, что к 25 февраля 2026 года уже 111 управляющих компаний и ТСЖ создали чаты в национальном мессенджере, в них состоят около 100 тысяч приморцев.
В мошенническом сообщении, призывающем менять мессенджер, говорится, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку. Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат, а открывает вредоносный чат-бот, который под предлогом «подтверждения участия» запрашивает номер телефона и код из SMS. После передачи кода злоумышленники получают доступ к аккаунту и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива — сотрудников, соседей, родителей детсадовцев и школьников
Официально присоединиться к домовому чату в «Махе» можно тремя способами — через портал или мобильное приложение «Госуслуги» (ссылку на чат можно найти в разделе «Дом»), а также через личное обращение в управляющую организацию, которая пришлёт жильцу ссылку на чат.