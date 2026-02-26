В Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и Полтаве прогремели взрывы

В Харьковской области пострадали контактные сети и газопровод. В Запорожье повреждено несколько зданий. В Кривом Роге начался пожар.
В Полтаве повреждения получили объекты промышленного предприятия, возникший пожар там быстро потушили. Повреждения получили также объекты энергетической инфраструктуры.
Ранее издание также сообщало о взрывах в Киеве, которые раздались в городе 22 февраля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.