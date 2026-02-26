В столкновении легковушек под Воронежем пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП в Рамонском районе. Авария произошла утром 25 февраля около половины восьмого на четвертом километре автодороги «М-4 “Дон” — Рамонь». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным полиции, 59-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с Hyundai, которым управлял 37-летний водитель.
В результате аварии телесные повреждения получили водитель Nissan, а также водитель и 56-летняя пассажирка второго авто. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.