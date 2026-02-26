Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкновении легковушек под Воронежем пострадали три человека

Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в Hyundai.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали в результате ДТП в Рамонском районе. Авария произошла утром 25 февраля около половины восьмого на четвертом километре автодороги «М-4 “Дон” — Рамонь». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 59-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с Hyundai, которым управлял 37-летний водитель.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель Nissan, а также водитель и 56-летняя пассажирка второго авто. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.