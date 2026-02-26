В Новосибирске водитель не справился с управлением и врезался в такси

Утром 26 февраля на улице Фрунзе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель седана Toyota Corolla не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
На кадрах видно, как машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в Volkswagen Polo с ливреей агрегатора такси. Момент столкновения зафиксировала интеллектуальная камера ЦОДД НСО.
В региональном Центре организации дорожного движения жителей призывают быть бдительными на дорогах и учитывать гололед. Водителей просят соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.