Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель не справился с управлением и врезался в такси

Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 февраля на улице Фрунзе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель седана Toyota Corolla не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

На кадрах видно, как машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в Volkswagen Polo с ливреей агрегатора такси. Момент столкновения зафиксировала интеллектуальная камера ЦОДД НСО.

В региональном Центре организации дорожного движения жителей призывают быть бдительными на дорогах и учитывать гололед. Водителей просят соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.