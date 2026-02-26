Ричмонд
Катастрофический масштаб: омских стариков обманывают на деньги телефонные мошенники

Только за последние сутки пожилые омичи потеряли после общения с киберпреступниками 1 миллион 631 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

Катастрофический масштаб разгула телефонного мошенничества наблюдается на территории Омской области. Только за последние сутки омская полиция приняла 9 заявлений о потере 1,6 миллионов рублей пожилыми омичами в результате действий киберпреступников.

В качестве примера правоохранители приводят 83-летнюю омичку. Бабушку обманули по традиционной схеме: звонок из одного социального ведомства, затем убеждение сообщить код из смс, и последующее давление на пожилую женщину с помощью угроз от «следователей ФСБ». По итогу несчастная омичка отдала все свои сбережения в размере 320 тысяч рублей приехавшему курьеру для «декларирования». Теперь сотрудники полиции устанавливают все звенья криминальной цепочки.

