Подростки организовали «бойцовский клуб» в Мытищах и избивают местных жителей

— На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из‑за бросания снежками. Еще в декабре во время игры с приятелем снежок упал рядом с бабушкой того, кто спланировал избиение. Она испугалась, но ребята сразу извинились, — передает слова женщины MSK1.ru.