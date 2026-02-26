Подростки организовали «бойцовский клуб» в Мытищах и избивают местных жителей

Группа подростков в Мытищах организовала «бойцовский клуб» и нападает на местных жителей. Происходящее они снимают на видео и выкладывают в Сеть. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщила мать одного из пострадавших.
— На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из‑за бросания снежками. Еще в декабре во время игры с приятелем снежок упал рядом с бабушкой того, кто спланировал избиение. Она испугалась, но ребята сразу извинились, — передает слова женщины MSK1.ru.
Подростки толпой избили мальчика, после чего скрылись. Пострадавший обратился в травмпункт. Там у него дигностировали гематому в области глазного яблока, сотрясение головного мозга и ушибы. Позднее банда подростков заставила сверстника извиниться за свой поступок на камеру. Жертвами группы стали и другие жители Мытищ. Банда из 20 человек избила двух прохожих около жилых домов на улице Воровского.
Ранее на «бойцовский клуб», организованный другими подростками, пожаловались жители Краснодара. Одну школьницу хулиганы избили до потери сознания, другому мужчине с ребенком угрожали пистолетом на детской площадке. Полиции удалось задержать двух подростков. Что известно об этой банде — в материале «Вечерней Москвы».