Из ОАЭ экстрадирован обвиняемый в создании финансовой пирамиды россиянин

В 2023 году было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый покинул Россию и скрывался за границей. По запросу Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в феврале 2024 года был объявлен международный розыск фигуранта. В декабре того же года его задержали в ОАЭ.