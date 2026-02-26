Из ОАЭ экстрадирован обвиняемый в создании финансовой пирамиды россиянин

В четверг в аэропорту Дубая представители правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, фигурант и его соучастники осуществляли незаконную деятельность с 2014 года в девяти регионах России. Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью филиалов, работавшие под единым брендом «Лайф из Гуд». Они предлагали гражданам стать пайщиками кооператива, обещая или новое жилье, или доход.
При этом реальным инвестированием вкладов они не занимались. Деньги на покупку недвижимости и обещанные выплаты привлекались от новых клиентов. Кроме того, вкладчикам занижали уровень доходности вложений, указывая в договорах гораздо меньшие параметры, чем обещали. Полученные средства похищались.
В 2023 году было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый покинул Россию и скрывался за границей. По запросу Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в феврале 2024 года был объявлен международный розыск фигуранта. В декабре того же года его задержали в ОАЭ.
Экстрадиция задержанного в Россию была согласована благодаря взаимодействию по каналам Интерпола при поддержке представителя МВД России в ОАЭ и зарубежных партнеров, добавила Ирина Волк.
Ранее двое граждан России, объявленных в международный розыск за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, были доставлены из Объединенных Арабских Эмиратов в РФ.