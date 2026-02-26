Карманник похитил у иркутянки деньги, которые та везла мошенникам

Пострадавшая рассказала, что у нее украли три миллиона рублей прямо в переполненном автобусе. Оказалось, что незадолго до этого ей позвонил лжесотрудник спецслужб. Он убедил женщину через курьера отдать ему шесть миллионов рублей «на хранение».