Карманник похитил у иркутянки деньги, которые та везла мошенникам

Иркутские правоохранители поймали карманника, который похитил часть денег у местной жительницы, уже ставшей жертвой мошенников. Она везла эти средства, чтобы перевести их аферистам через банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
Пострадавшая рассказала, что у нее украли три миллиона рублей прямо в переполненном автобусе. Оказалось, что незадолго до этого ей позвонил лжесотрудник спецслужб. Он убедил женщину через курьера отдать ему шесть миллионов рублей «на хранение».
Затем мошенники заставили ее снять еще три миллиона и отправиться к банкомату для перевода этих средств на «безопасный счет». Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже — 42-летнего иркутянина с судимостями.
— В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили часть похищенных денег, свыше миллиона рублей, спрятанные во фрагменте стены. Оставшиеся денежные средства он успел потратить на личные нужды, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Ранее мошенники ввели в заблуждение подростка из Москвы: юноша передал таксисту сейф с четырьмя миллионами рублей. Позднее деньги у водителя забрал курьер аферистов. Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.