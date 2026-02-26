В Перми неизвестный мужчина пытался затащить школьницу в подъезд

В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу, ухватив ее за капюшон и предприняв попытку затащить в подъезд жилого дома. Девочке удалось освободиться, передает Telegram-канал «ЧП Пермь».
Случай произошел по улице Барнаульской. Злоумышленник, подойдя к ребенку, схватил его за капюшон и потащил к подъезду. Школьница смогла вырватся, а капюшон остался в руках нападавшего.
Внешность мужчины пострадавшая описать не смогла, однако запомнила детали его одежды. Родственники девочки подали заявление в полицию.
Ранее в Индии арестовали 59-летнего экс-директора старшей школы по обвинению в домогательствах к 17-летней девушке.