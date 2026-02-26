Ричмонд
В Перми неизвестный мужчина пытался затащить школьницу в подъезд

В Перми ищут мужчину, напавшего на школьницу возле подъезда.

Источник: Аргументы и факты

В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу, ухватив ее за капюшон и предприняв попытку затащить в подъезд жилого дома. Девочке удалось освободиться, передает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Случай произошел по улице Барнаульской. Злоумышленник, подойдя к ребенку, схватил его за капюшон и потащил к подъезду. Школьница смогла вырватся, а капюшон остался в руках нападавшего.

Внешность мужчины пострадавшая описать не смогла, однако запомнила детали его одежды. Родственники девочки подали заявление в полицию.

Ранее в Индии арестовали 59-летнего экс-директора старшей школы по обвинению в домогательствах к 17-летней девушке.