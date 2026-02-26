В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

В Уфе врачи провели экстренную операцию 10-летней девочке, которая проглотила магнитные шарики. По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе. Как выяснилось, неделей ранее она проглотила семь магнитов, а через несколько дней — еще несколько таких же опасных игрушек. Родители не обращались за помощью, надеясь, что всё обойдется само.
Уже в больнице обнаружили в пищеварительном тракте ребенка уже 12 магнитов. Ситуация была критической: если такие шарики оказываются в разных петлях кишечника, они притягиваются друг к другу через стенки органов, что может привести к некрозу тканей, перфорации и смертельно опасному перитониту.
Хирурги приняли решение об экстренной операции и успешно удалили все инородные тела, предотвратив тяжелые последствия.