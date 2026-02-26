Число преступлений в сфере автострахования выросло в Новосибирской области

В Новосибирской области выросло число преступлений в сфере автострахования, регион длительное время находится в «красной зоне» по рискам недобросовестных действий с ОСАГО. Об этом сообщил руководитель ГУ МВД по региону Андрей Кульков на сессии в заксобрании.
Анализ реестра, в который вошли 530 человек, получавших выплаты от четырех и более раз, показал, что значительная часть фамилий — это юристы, которые не имеют отношения к ДТП. Один из таких граждан 146 раз обращался в страховые компании и получил более 53 миллионов рублей. При этом его деятельность легальна и не противоречит закону.
В прошлом году в суды общей юрисдикции обратились 3,5 тысячи человек с исками о взыскании страхового возмещения по ОСАГО. Сумма заявленных требований составила около 1,5 миллиарда рублей. Суды первой инстанции рассмотрели 2275 исков, из них около двух тысяч удовлетворили полностью или частично на сумму примерно 700 миллионов рублей.
В полиции отметили, что страховые компании проигрывают значительное количество исков, а судебные издержки по ним исчисляются сотнями миллионов рублей. Сложившаяся ситуация, по мнению ведомства, во многом связана с упущениями страховщиков при проведении маркетинговой политики.