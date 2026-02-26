В Тайшете рассмотрят дело о контрабанде леса на сумму более 26 млн рублей

В Тайшете рассмотрят дело о контрабанде леса на сумму более 26 миллионов рублей. 57-летний руководитель фирмы по перевозкам и лесопереработкам нашел поставщика незаконно заготовленной древесины, зная, что цена у него ниже легально срубленных деревьев. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре. А чтобы создать видимость ведения законного бизнеса он использовал фиктивные договоры поставки.