В Тайшете рассмотрят дело о контрабанде леса на сумму более 26 млн рублей

В Тайшете рассмотрят дело о контрабанде леса на сумму более 26 миллионов рублей. 57-летний руководитель фирмы по перевозкам и лесопереработкам нашел поставщика незаконно заготовленной древесины, зная, что цена у него ниже легально срубленных деревьев. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре. А чтобы создать видимость ведения законного бизнеса он использовал фиктивные договоры поставки.
— С апреля по июнь 2020 года мужчина незаконно переправил по железной дороге через границу более 3,5 тысяч кубометров заготовленной хвойной древесины, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также обвиняемый предоставил таможенному посту декларации и документы, содержащие ложные данные о том, откуда были получены экспортируемые ресурсы. Уголовное дело с обвинением направлено в суд.