Директора ЧОПа отправили под домашний арест после нападения в школе Прикамья

Директора частного охранного предприятия (ЧОП) отправили под домашний арест после поножовщины в школе в Александровске. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.
По данным следствия, его компания заключила договор на охрану образовательного учреждения. Однако охранник не использовал ручной металлоискатель на входе, из-за чего ученик смог пронести в школу ножи и напасть на сверстника.
Директора ЧОПа обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. Его задержали, суд отправил мужчину под домашний арест.
— В настоящее время в офисе компании фигуранта проведен обыск, изъята интересующая следствие документация, — передает Telegram-канал СК по региону.
19 февраля семиклассник ранил ножом в шею и живот сверстника в школе Пермского края. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый увлекался арестантской культурой и ультраправой идеологией. Что еще известно о нападении — в материале «Вечерней Москвы».