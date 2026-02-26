Заначку в 12 миллионов обнаружили у инспектора УФАС в Новосибирске

«Прокуратура провела проверку доходов семьи Новиковых и выяснила, что за 2022−2023 годы на их банковские счета поступило 11 825 026 рублей. При этом за три предыдущих года совокупный задекларированный доход семьи составил всего 6 902 402 рубля — почти вдвое меньше», — сообщили в пресс-службе суда.