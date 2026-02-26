Уроженка Новосибирской области погибла при крушении вертолета в Амурской области

В Амурской области при крушении вертолета погибла сотрудник полиции Валерия Дмитриева — уроженка Новосибирской области. Трагедия произошла 19 февраля, тела нашли спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Валерия Дмитриева работала начальником отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних. 19 февраля она в составе следственно-оперативной группы вылетела на вертолете с места происшествия в селе Амаранка. Судно пропало с радаров.
21 февраля спасатели обнаружили место крушения и тела трех погибших.
Валерия родилась 31 января 1993 года в Новосибирской области. Служила в Приамурье с 2020 года. У нее остались супруг и сын.