Уроженка Новосибирской области погибла при крушении вертолета в Амурской области

Старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева возвращалась с места происшествия вместе со следователем.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области при крушении вертолета погибла сотрудник полиции Валерия Дмитриева — уроженка Новосибирской области. Трагедия произошла 19 февраля, тела нашли спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Валерия Дмитриева работала начальником отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних. 19 февраля она в составе следственно-оперативной группы вылетела на вертолете с места происшествия в селе Амаранка. Судно пропало с радаров.

21 февраля спасатели обнаружили место крушения и тела трех погибших.

Валерия родилась 31 января 1993 года в Новосибирской области. Служила в Приамурье с 2020 года. У нее остались супруг и сын.