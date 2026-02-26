В Омске пенсионерка передала 7,5 млн рублей школьнику-курьеру

Как предварительно установили сотрудники полиции, с жительницей Кировского округа аферисты долго общались по телефону. Сначала ей позвонили якобы из «Финуслуг» и сообщили о проверке пенсионных начислений. В тот день женщина отмечала день рождения и принимала поздравления, поэтому без промедления продиктовала код из СМС.