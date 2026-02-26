В Омске пенсионерка передала 7,5 млн рублей школьнику-курьеру

В Омске 64-летняя пенсионерка лишилась 7,5 млн рублей после «секретной операции» под кодовым словом «дружба». Деньги у нее забрал девятиклассник, которого, по данным полиции, использовали в качестве курьера мошенники.
Как предварительно установили сотрудники полиции, с жительницей Кировского округа аферисты долго общались по телефону. Сначала ей позвонили якобы из «Финуслуг» и сообщили о проверке пенсионных начислений. В тот день женщина отмечала день рождения и принимала поздравления, поэтому без промедления продиктовала код из СМС.
После этого последовали звонки от лжесотрудника Центрального банка и «майора» из Москвы. Они убеждали омичку, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, а мошенники пытаются похитить все сбережения.
Под угрозой уголовного преследования женщина никому ничего не рассказала, сняла в банке 7,5 млн рублей, положила их в пакет и передала прибывшему курьеру. Она была уверена, что деньги нужны для «декларирования» и после проверки их вернут. Передача проходила под кодовым словом «дружба».
По версии следствия, роль курьера выполнял ученик 9 класса. Полученные деньги он перевел организаторам схемы.
Следователь отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность подростка к другим аналогичным преступлениям и устанавливают всех участников схемы.