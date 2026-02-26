Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Севастополе

Утром 26 февраля на улице Горпищенко в Севастополе столкнулись две машины. На перекрестке «Лада» не уступила дорогу Hyundai.
Авария случилась в 8:50 в районе дома № 155. 59-летний водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество корейскому автомобилю под управлением 25-летней девушки, который двигался по главной дороге прямо.
В результате столкновения пострадала маленькая пассажирка иномарки. Ребенок был доставлен в больницу.
«В момент дорожного происшествия девочка находилась в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности, что позволило минимизировать травмы», — сообщили в Госавтоинспекции города-героя.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.