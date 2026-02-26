Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Севастополе

Авария случилась в 8:50 в районе дома № 155. 59-летний водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество корейскому автомобилю под управлением 25-летней девушки, который двигался по главной дороге прямо.