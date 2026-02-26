Белорус вел непристойную переписку с 35 школьницами 12 — 15 лет, выдавая себя за молодого человека

Белорус получил 10 лет колонии за переписку с 35 школьницами 12 — 15 лет. Подробности приводит Следственный комитет.
Гомельский районный отдел СК обнародовал детали расследования многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурантом является 36-летний житель Мозырского района.
По информации следствия, в июле 2023 года мужчина тайно зарегистрировал на номер мобильного телефона своей матери фейковую страницу в социальной сети ВКонтакте. Фигурант сохранил данные для входа, пользуясь аккаунтом с других устройств.
Под вымышленным мужским именем он начинал переписку со школьницами, выдавая себя за молодого человека.
«Он рассказывал детям о порнографии, различных формах сексуальных отношений, просил прислать непристойные видео- и фотоизображения своего тела, настойчиво предлагал личные встречи для интимных развлечений, в том числе за материальное вознаграждение», — отметили в ведомстве.
Две несовершеннолетние школьницы согласились пообщаться с «парнем» на улице в присутствии своих подруг. Так, в первом случае девочка, заметив на встрече взрослого мужчина, вместе с подругой ушли домой. Школьница в последующем прекратила общение. А во втором — девочка продолжила и далее переписку с фигурантом.
В СК уточнили, что было установлено 45 эпизодов преступной деятельности мужчины, которые были совершены в течение полутора лет.
«Потерпевшими признаны 35 человек в возрасте 12−15 лет, из которых большая часть проживает на территории Гомельской области, несколько лиц — в других областях», — обратили внимание в Следственном комитете.
И добавили, что среди потерпевших также 15-летний школьник, который ради развлечения общался в социальной сети с фейковой страницы от имени девочки.
Фигурант не признал вину, отказался от дачи показаний. Суд Новобелицкого района Гомеля назначил белорусу наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Тем временем глава МВД назвал две новые категории белорусов, которых могут поставить на учет в милиции.
Ранее белоруска потеряла 25 тысяч рублей, ожидая мужчину в гости.
А еще минчанка лишилась 100 000 рублей, поговорив по телефону.