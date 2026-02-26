В Волгограде грузовик сбил пенсионерку, она погибла на месте

В Волгограде 25 февраля 84-летняя женщина погибла под колесами грузового автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Инцидент случился около часа дня во дворе дома № 3 по переулку Демократический в Краснооктябрьском районе города.
Как стало известно, 41-летний водитель за рулем грузовика «ГАЗ-3009» двигался задним ходом. По всей видимости, он не заметил пожилую женщину, которая находилась на его пути. В результате наезда пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.