В Волгограде грузовик сбил пенсионерку, она погибла на месте

Как стало известно, 41-летний водитель за рулем грузовика «ГАЗ-3009» двигался задним ходом. По всей видимости, он не заметил пожилую женщину, которая находилась на его пути. В результате наезда пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.