Из Уфы возобновляются прямые рейсы в Горно-Алтайск

С 30 марта можно будет улететь на Алтай по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Азимут» с 30 марта возобновляет прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Горно-Алтайском. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

На линии задействуют самолеты Superjet 100, рассчитанные на 100 пассажиров. Вылет из столицы Башкирии запланирован на 6:40 по местному времени, обратный рейс из Горно-Алтайска — в 12:45.

Время в пути составит чуть больше трех часов.

