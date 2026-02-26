Из Уфы возобновляются прямые рейсы в Горно-Алтайск

Авиакомпания «Азимут» с 30 марта возобновляет прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Горно-Алтайском. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
На линии задействуют самолеты Superjet 100, рассчитанные на 100 пассажиров. Вылет из столицы Башкирии запланирован на 6:40 по местному времени, обратный рейс из Горно-Алтайска — в 12:45.
Время в пути составит чуть больше трех часов.
