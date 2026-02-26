Лжесотрудники ФСБ вымогали деньги и попались с наркотиками в Петербурге

В Петербурге задержали членов преступной группы, которые, представляясь сотрудниками ФСБ, вымогали у местного предпринимателя крупную сумму денег. Операцию провели силовики из региональных управлений ФСБ и уголовного розыска.
— В ходе обысков у подозреваемых нашли больше 10 килограммов наркотиков в особо крупном размере, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также деньги и оргтехнику. Теперь на них завели два уголовных дела, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Первое — по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Второе касается наркотиков — покушение на незаконный сбыт в особо крупном размере. Фигурантов задержали и отправили в СИЗО.
Следователи сейчас выясняют все обстоятельства. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.