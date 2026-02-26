Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжесотрудники ФСБ вымогали деньги и попались с наркотиками в Петербурге

У подозреваемых нашли больше 10 килограммов наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали членов преступной группы, которые, представляясь сотрудниками ФСБ, вымогали у местного предпринимателя крупную сумму денег. Операцию провели силовики из региональных управлений ФСБ и уголовного розыска.

— В ходе обысков у подозреваемых нашли больше 10 килограммов наркотиков в особо крупном размере, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также деньги и оргтехнику. Теперь на них завели два уголовных дела, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Первое — по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Второе касается наркотиков — покушение на незаконный сбыт в особо крупном размере. Фигурантов задержали и отправили в СИЗО.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.