Лжесотрудники ФСБ вымогали деньги и попались с наркотиками в Петербурге

— В ходе обысков у подозреваемых нашли больше 10 килограммов наркотиков в особо крупном размере, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также деньги и оргтехнику. Теперь на них завели два уголовных дела, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.