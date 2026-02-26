Ричмонд
Суд на Урале приступил к делу о махинациях на более одного миллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, обвиняемого в махинациях на более 1 миллиарда рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: © РИА Новости

«Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении учредителя компании “ТТК-Екатеринбург” Алексея Шахмаева», — говорится в сообщении.

По версии обвинения, рассказывает инстанция, Шахмаев разработал преступную схему, направленную на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. Предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана. При подписании документов он манипулировал ценами, искусственно завышая их, чтобы увеличить размер возвращаемого налога.

«В результате противоправных действий, полагает следствие, “ТТК-Екатеринбург” получило из федерального бюджета возмещение НДС на сумму более 1 миллиарда рублей», — уточняет пресс-служба.

Бизнесмену вменяют 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере и подделку и оборот поддельных документов.