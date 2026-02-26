Суд на Урале приступил к делу о махинациях на более одного миллиарда рублей

По версии обвинения, рассказывает инстанция, Шахмаев разработал преступную схему, направленную на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. Предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана. При подписании документов он манипулировал ценами, искусственно завышая их, чтобы увеличить размер возвращаемого налога.