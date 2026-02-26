В Ростовской области задержали курьера мошенников с 5 миллионами рублей

В городе Шахты Ростовской области сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Жертвой стала местная жительница, лишившаяся многомиллионных сбережений. О раскрытии преступления сообщили в главке донской полиции.
По данным следствия, 43-летний житель Ростова выступил в роли курьера в преступной схеме. Подозреваемые действовали по классической схеме телефонного мошенничества: они позвонили женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее, что деньги на счетах в опасности. Чтобы «обезопасить» средства, потерпевшей предложили перевести их на некий «резервный счет».
Введенная в заблуждение женщина обналичила в банке более 5,3 миллиона рублей и передала их прибывшему курьеру. Для убедительности злоумышленник вручил ей документ, который якобы подтверждал принятие средств на ответственное хранение. На протяжении недели мошенники продолжали выходить на связь с дончанкой, однако затем перестали отвечать на звонки. Осознав, что ее обманули, шахтинка обратилась в полицию.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут передвижения подозреваемого и установили его личность.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На время следствия фигурант заключен под стражу. Сейчас полицейские устанавливают возможных сообщников задержанного, причастных к этому преступлению.
Правоохранители призывают людей быть бдительными. Если вы или ваши близкие пострадали от аналогичных действий мошенников, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.