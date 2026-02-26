В Ростовской области задержали курьера мошенников с 5 миллионами рублей

Введенная в заблуждение женщина обналичила в банке более 5,3 миллиона рублей и передала их прибывшему курьеру. Для убедительности злоумышленник вручил ей документ, который якобы подтверждал принятие средств на ответственное хранение. На протяжении недели мошенники продолжали выходить на связь с дончанкой, однако затем перестали отвечать на звонки. Осознав, что ее обманули, шахтинка обратилась в полицию.