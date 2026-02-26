В Уфе мужчина едва не погиб в лифте, который резко поехал вверх

В Уфе едва не произошла трагедия в одном из домов на улице Менделеева. По словам очевидцев, в лифте находились два человека, а когда в кабину начал заходить еще один мужчина, подъемник резко поехал вверх. Рабочий успел среагировать и выскочил, поэтому не пострадал, сообщают «Осторожно, новости».