В Уфе мужчина едва не погиб в лифте, который резко поехал вверх

Рабочий успел выскочить из кабины в последний момент.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе едва не произошла трагедия в одном из домов на улице Менделеева. По словам очевидцев, в лифте находились два человека, а когда в кабину начал заходить еще один мужчина, подъемник резко поехал вверх. Рабочий успел среагировать и выскочил, поэтому не пострадал, сообщают «Осторожно, новости».

Местные жители утверждают, что в подъезде давно не меняли лифт и он работает с перебоями.

