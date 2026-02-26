Уголовное дело об убийстве Буиновой и Норбоева прекращено в Бурятии

Верховный суд Бурятии поставил точку в громком деле об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева. Как стало известно КП-Иркутск, 26 февраля 2026 суд прекратил уголовное преследование в связи со смертью единственного фигуранта — 40-летнего жителя Улан-Удэ Валерия С*.
Напомним, Сэсэг Буинова и Станислав Норбоев пропали в апреле 2024 года. Почти год об их судьбе ничего не знали. Только в марте 2025-го их тела нашли в заброшенном гараже в районе аэропорта Улан-Удэ. Останки лежали на дне смотровой ямы, завернутые в полиэтиленовые пакеты, присыпанные землей и мусором. Опознали погибших по кольцу, которое Сэсэг носила почти не снимая, и по результатам ДНК-экспертизы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения.
В ходе следствия выяснилось, что к убийству причастен Валерий С. К моменту преступления он уже уволился и вернулся из США, где пытался, но не смог обосноваться с семьей. По версии следствия, действовал он из корыстных побуждений — хотел угнать и продать автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором ездили молодые люди. Полная история — на сайте КП-Иркутск.
*имя изменено — Ред.