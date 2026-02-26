Уголовное дело об убийстве Буиновой и Норбоева прекращено в Бурятии

Напомним, Сэсэг Буинова и Станислав Норбоев пропали в апреле 2024 года. Почти год об их судьбе ничего не знали. Только в марте 2025-го их тела нашли в заброшенном гараже в районе аэропорта Улан-Удэ. Останки лежали на дне смотровой ямы, завернутые в полиэтиленовые пакеты, присыпанные землей и мусором. Опознали погибших по кольцу, которое Сэсэг носила почти не снимая, и по результатам ДНК-экспертизы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения.